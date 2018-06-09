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Як стати бортпровідником: що треба знати та яка зарплата

Юля бортпровідницею працює вже 5 років. Аби стати бортпровідником, доведеться пройти кастинг.

Окрім доброго здоров’я, знання іноземних мов, треба мати приємну зовнішність, струнку статуру, середній зріст – для дівчат 170 см, потрібно бути стресостійким, комунікабельним, не мати дефектів мовлення та вміти плавати.

Після кастингу, до якого допусять з будь-якою вищою освітою, авіакомпанії ще проводять 2-місячні тренінги.

За приємною зовнішністю стюардеси приховують неабияку витривалість і спритність. Стюардеса може все, навіть їсти за 5 хвилин, зробити макіяж, зачіску, одягнутися.

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На день Юля може 4 рази на день перетинати кордон. Каже, що перед польотом геть не хвилюється, але зізнається, найскладніше прокинутись.

Графік, рейси бувають і у вихідні, коли люди відпочивають, і у свята, о 5-тій, о 4-тій ранку. Та будь-який негатив перекреслюють відчуття злету та посадки.

Швидкість розгону 250-270 км на годину. Її робоче місце летить на висоті 12,5 км зі швидкістю понад 800 км на годину.

За 5 років роботи Юля облітала майже всю Європу. Хоча зізнається, країни бачила більше з вікна літака. Це одна з найромантичніших професій і зарплати тут в середньому на ринку $1 тис.

До слова, робота у метро – що робить і де спить машиніст.

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