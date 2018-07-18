Як стати фермером і створити кооператив – проект Владислава Гуленка у Нових лідерах

Йому лише 26, а він уже перший заступник голови Пирятинської райдержадміністрації. Владислав Гуленко – економіст, нині здобуває ще 2 вищі освіти- міжнародне право та парламентаризм.

А ще, постійні тренінги й семінари. Здобутий досвід – одразу в практику. Торік створив програму підтримки місцевих підприємців. Популяризує їхню продукцію через соцмережі. Нині так збувають товар уже 10 пирятинських виробників. Сергій один з них. Чоловік вирощує порічки та малину.

Цього року обсяги зросли. Стояти на базарі у фізика-науковця часу немає. Тож головні клієнти саме з Facebook. Відродження кооперативів, підтримка тваринництва і розвиток фермерства – ще одне амбітне завдання молодого чиновника, з якими він прийшов на проект Нові лідери.

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20 років колишній колгосп стояв пусткою. Нині наповну йде реконструкція. У перспективі відбудують ще з десяток таких ферм. Місцевих аграріїв заохочують частковими відшкодуваннями витрат і дотаціями. Ще б кажуть держава хоч трохи скоротила кількість дозвільних документів.

Зоотехнік Ольга перспективі радіє. Бо роботи у селах немає. А в таких господарствах можна непогано заробити. Присадибні ділянки в школах – теж ініціатива Владислава. Директор однієї з них тішиться – торік за гроші місцевого бюджету висадили 2 тис кущів малини та 200 смородини. Уже є врожай. Для учнів ще й агрошколу планують створити.

Мріє Владислав організувати і центр сільського розвитку для 5 районів Полтавщини, де навчатимуть селян кооперації та фермерству. На гроші від проекту Нові лідери чоловік не надто розраховує. Головне – аби всі дізналися про його плани.

Нагадаємо, відновити інформаційну справедливість та покращити імідж України у світі – програма Євгенії Безпалової у проекті Нові лідери.

Опубліковано Липень, 18 в 11:04



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