Як стати топовим блогером та заробляти в You Tube – фестиваль Відеоспека 2018

У столиці 300 популяриних ютуберів зібралися на міжнародному фестивалі Відеоспека.

55% інтернет користувачів в Україні щодня заходять у You Tube. Відеоспека 2018 – міжнародний фестиваль сучасної інтернет відео культури.

Втретє зібрав у столиці найяскравіших блогерів та їхніх фанатів. Також бізнесмени, представники медіа агентств та брендів прийшли дізнатися про найновіші тенденції.

Найпопулярніші українські блогери – юнаки та дівчата від 16 до 24 років. Вони авторитетні кумири для своїх підписників, а також забезпечені люди, адже добряче заробляють на власному імені.

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Оскільки маючи довіру аудиторії легко розкручують бренди. На червоній доріжці аншлаг – черга до зірок You Tube. Кожен хоче сфотографуватися зі своїм героєм.

Компютерні ігри, кулінарія, музика та звісно ж дитячий контент – найпопулярніші теми переглядів.

Данилові – 12 і він зірка. Близько двох років розповідає про своє житя маленьким ютуб користувачам. Його канал неабияк популярний, понад півтора мільйони підписників.

Одеситка Міс Ніколь теж багата на друзів. У неї 640 тисяч підписників. Вона з радістю всіх обіймає та фотографується. Дівчинці лише шість, а її знають не лише в україні.

Ніколь гімнастка – мама щаслива, зазвичай знімає заняття доньки тим самим прививає і іншим дітям любов до спорту.

Заробити популярність, а відтак і гроші може кожен – головне не лінуватись.

До слова, Факти писали, що показали Electronic Arts на виставці E3 2018.

Опубліковано Червень, 10 в 15:52



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