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Як святкують українці: флешмоби, військові виставки та фестивалі

Україна продовжує святкувати День незалежності. У Києві досі триває виставка новітньої військової техніки, а в Черкасах влаштували жовто-блакитний флешмоб з фарбою.

На Михайлівській площі передостанній день, коли можна розгледіти новеньку і модернізовану військову техніку. Тут більше півсотні одиниць озброєння.

Дітвора миттю окуповує військову техніку. Військові навіть жартують, після демонстрації озброєння доведеться відправити на ремонт.

Святкують і Черкаси. По обіді тут містяни влаштували кольоровий флешмоб. Організатори усім роздали синю і жовту фарби, аби гуртом створити у повітрі величезний державний прапор України.

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Такий же жовто-блакитний флешмоб пройшов і у інших регіонах України.

Святкувати українці продовжать і завтра. У більшості областях триватимуть тематичні виставки та різноманітні фестивалі, присвячені українській незалежності.

Нагадаємо,  Океан Ельзи запалив Олімпійський на День незалежності.

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