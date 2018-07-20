Як в Болгарії сортують сміття та заробляють на цьому

Ще на початку 2000-х столиця Софія пережила сміттєвий колапс, як ми у Львові. Місто, що за добу продуктує тисячу тон відходів – втонуло у смітті.

Колапс підштовхнув до сміттєвої реформи. Міська влада розбила новий полігон, потім за півтора роки збудували один з найбільших у світі заводів з механіко-біологічної обробки непотребу. Щоденно у цьому комплексі, що займає понад 80 гектарів, приймають та сортують понад тисячу тон відходів із Софії та її околиць.

Тверді відходи сортують тут по-сучасному та безпечно для працівників. Більшість процесів – автоматизовані. Спочатку на спеціальних ситах, із непотребу відділяємо скло, каміння, метал та будівельні матеріали. Потім органіку – залишки рослин та їжі – й відправляємо її на компостування.

Решту – перебираємо вручну. Відсортовану вторсировину – папір, скло та пластик – відправдяють на повторну переробку. А все, що залишається, висушують та пресують.

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Якщо на цей завод звозять все побутове сміття з житлових будинків. То на сусідній комплекс – лише залишки їжі та продуктів з ресторанів, супермаркетів чи лікарень.

За рік приймають 20 тисяч тон харчового непотребу. З нього роблять біогаз, що потім перетворюють в електрику. А ще тут приймають гілля та траву з міських парків. Переробляють їх у біогумус, який потім безкоштовно роздають містянам.

Сортування сміття софійцям дається непросто – каже активіста Стефі Калчева. 10 років тому, коли Болгарія увійшла до ЄС, в місті відходи сортували лише 5% жителів. Склотару та макулатуру майже ніде не приймали. Нині сміття сортує кожен 5-й.

За вивіз та переробку сміття болгари платять податок. Він залежить від площі житла. В середньому, за двокімнатну квартиру родина платить 150 євро. Для нежитлових приміщень ставки набагато вищі. Наприклад, за офіс у 300 квадратів – 750 євро.

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Опубліковано Липень, 20 в 11:29



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