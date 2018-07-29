Вбивча блискавка: як вберегтися та перша допомога
Олександр дивом врятувався від удару блискавки – чоловік прямував до альтанки, що на околиці Хмільника, аби сховатися від рясної зливи.
Не дійшовши десяти метрів – відчув, що його наче вибуховою хвилею відкинуло на декілька метрів.
Два товариші Олександра опинилися в епіцентрі удару, блискавка влучила в землю за півметра від дерев’яної альтанки.
Вижити після такого неможливо. Обидва чоловіки загинули.
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Людмила – власниця магазину, біля якого сталась трагедія. Вона викликала швидку. Каже, блискавка була настільки потужною, що вивела з ладу всю техніку та камери спостереження.
Аби не стати жертвою блискавки, під час грози не варто ховатися під деревами, а також потрібно відійти подалі від водойм – вони притягують громовицю.
Не найкращий захисток і зупинки громадського транспорту чи альтанки. Аби не стати мішенню, не можна бігти під час грози, потрібно відкласти в бік металеві речі, вимкнути мобільні телефони, а самому піднятися на сходи чи каміння і присісти.
За Олександром, який вижив після удару блискавкою, медики спостерігатимуть ще декілька днів. Бо навіть переживши таке, згодом може зупинитися серце.
До слова, через шторм на узбережжі Азовського моря піском засипало десятки авто.