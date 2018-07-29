Вбивча блискавка: як вберегтися та перша допомога

Олександр дивом врятувався від удару блискавки – чоловік прямував до альтанки, що на околиці Хмільника, аби сховатися від рясної зливи.

Не дійшовши десяти метрів – відчув, що його наче вибуховою хвилею відкинуло на декілька метрів.

Два товариші Олександра опинилися в епіцентрі удару, блискавка влучила в землю за півметра від дерев’яної альтанки.

Вижити після такого неможливо. Обидва чоловіки загинули.

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Людмила – власниця магазину, біля якого сталась трагедія. Вона викликала швидку. Каже, блискавка була настільки потужною, що вивела з ладу всю техніку та камери спостереження.

Аби не стати жертвою блискавки, під час грози не варто ховатися під деревами, а також потрібно відійти подалі від водойм – вони притягують громовицю.

Не найкращий захисток і зупинки громадського транспорту чи альтанки. Аби не стати мішенню, не можна бігти під час грози, потрібно відкласти в бік металеві речі, вимкнути мобільні телефони, а самому піднятися на сходи чи каміння і присісти.

За Олександром, який вижив після удару блискавкою, медики спостерігатимуть ще декілька днів. Бо навіть переживши таке, згодом може зупинитися серце.

До слова, через шторм на узбережжі Азовського моря піском засипало десятки авто.

Опубліковано Липень, 29 в 20:30



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