Факти / Відео / Україна / Як відкрити свою справу без початкового капіталу: приклад в Нових лідерах/

Як відкрити свою справу без початкового капіталу: приклад в Нових лідерах

Ідею для свого бізнесу Сергій Євтушенко вичитав у книжці. Американці розписали модель “доларових” магазинів.

На ринку це вже було, тому здавалося – не піде. Та підприємець “загорівся”.  Поїхав за кордон, перейняв прогресивні підходи і технології, прибуток зріс наполовину.

Моя мета – зупинити потік молоді за кордон. Це не лише підвищення заробітної палати. А створення умов для комфорту нового покоління. Це ті проекти, які цікаві людям 20-30 років які хочуть щось нове, а не лише роботизований труд, – каже Сергій Євтушенко, учасник телепроекту Нові лідери.

Рішучість плюс ідея з новими технологіями – формула успішного бізнесу від Сергія. Кар’єру бізнесмен починав двірником.

Дивіться: Дім ветеранів до Дня захисника Вітчизни – проект Оксани Гаврилюк в Нових лідерах

Тепер готовий допомогти з власною справою й іншим. Насамперед, пропонує українським родинам по франшизі відкрити і собі такий самий магазин. При чому, його компанія не лише навчить, а й візьме на себе всі ризики.

А ще мріє – створити платформу обміну світовими інноваційними ідеями, своєрідну спілку однодумців – хтось пропонує технології, інші їх впроваджують. Паралельно навчають молодь – виховують “Лідерів бізнесу”.

Сергій Євтушенко – один з учасників телепроекту Нові лідери. Підприємець переконаний – нові обличчя вкрай потрібні країні.

Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Дім ветеранів до Дня захисника Вітчизни – проект Оксани Гаврилюк в Нових лідерах
Перша у Херсоні арт-платформа та коворкінг – проект Віталія Бєлоброва в Нових лідерах
Середземноморські равлики – як вирощують в Україні та скільки можна заробити
Підвищити життя та зарплати до європейських – мета Анатолія Амеліна в Нових лідерах
Врятувати тисячі життів – мета Ірина Заславець на Нових лідерах
Електрокари та альтернативна енергетика: учасник Нових лідерів Костянтин Євтушенко
Учасник проекту Нові лідери Олексій Паращенко: мета – безкоштовний спорт для дітей
Топ-100 – Нові лідери обрали сотню претендентів на перемогу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка