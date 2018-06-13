Як відкрити свою справу без початкового капіталу: приклад в Нових лідерах

Ідею для свого бізнесу Сергій Євтушенко вичитав у книжці. Американці розписали модель “доларових” магазинів.

На ринку це вже було, тому здавалося – не піде. Та підприємець “загорівся”. Поїхав за кордон, перейняв прогресивні підходи і технології, прибуток зріс наполовину.

Моя мета – зупинити потік молоді за кордон. Це не лише підвищення заробітної палати. А створення умов для комфорту нового покоління. Це ті проекти, які цікаві людям 20-30 років які хочуть щось нове, а не лише роботизований труд, – каже Сергій Євтушенко, учасник телепроекту Нові лідери.

Рішучість плюс ідея з новими технологіями – формула успішного бізнесу від Сергія. Кар’єру бізнесмен починав двірником.

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Тепер готовий допомогти з власною справою й іншим. Насамперед, пропонує українським родинам по франшизі відкрити і собі такий самий магазин. При чому, його компанія не лише навчить, а й візьме на себе всі ризики.

А ще мріє – створити платформу обміну світовими інноваційними ідеями, своєрідну спілку однодумців – хтось пропонує технології, інші їх впроваджують. Паралельно навчають молодь – виховують “Лідерів бізнесу”.

Сергій Євтушенко – один з учасників телепроекту Нові лідери. Підприємець переконаний – нові обличчя вкрай потрібні країні.

Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.

Опубліковано Червень, 13 в 10:30



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