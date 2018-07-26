Як відремонтувати ліфт в ОСББ за рахунок бюджету міста

Українські ліфти застрягли у минулому. Понад половини підйомників України – аварійні, але люди досі ними користуються. Коли трапиться чергова трагедія, лише питання часу. Мешканці одного з київських будинків взялися самі вирішувати свою проблему. Створили ОСББ і тепер шукають гроші на ремонт підйомника.

Тетяна Петрівна живе на 12-му поверсі. Щоб купити харчі чи ліки жінці доводиться користуватися підйомником. Після експертизи з’ясувалося – ліфт небезпечний для життя. Може обвалитися будь якої миті. Будинок отримав припис про заборону користуватися ліфтами.

Нині понад 60% підйомників в Україні – застарілі. Є ліфти, яким понад 40 років. На Київщині зношені половина підйомників.

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Людям щодня доводиться ризикувати власним життям. У цьому ОСББ у Києві вирішили не чекати милості чиновників.

Написали свій проект, подали заявку на участь у громадському бюджеті. Наразі самі збирають гроші і просять підтримати свій проект у голосуванні.

Найгірша ситуація з ліфтовим господарством на Закарпатті та на Львівщині. Тут свій вік відпрацювали 70 і навіть 90% підйомників. Нерідко їх і далі використовують, а це – смертельна небезпека для людей. Лише торік на аварійних ліфтах травмувалися з десяток людей.

До слова, працюють по 40 років! Коли у Дніпрі замінять ліфти.

Опубліковано Липень, 26 в 14:03



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