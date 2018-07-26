Факти / Відео / Україна / Як відремонтувати ліфт в ОСББ за рахунок бюджету міста/

Як відремонтувати ліфт в ОСББ за рахунок бюджету міста

Українські ліфти застрягли у минулому. Понад половини підйомників України – аварійні, але люди досі ними користуються. Коли трапиться чергова трагедія, лише питання часу. Мешканці одного з київських будинків взялися самі вирішувати свою проблему. Створили ОСББ і тепер шукають гроші на ремонт підйомника.

Тетяна Петрівна живе на 12-му поверсі. Щоб купити харчі чи ліки жінці доводиться користуватися  підйомником. Після експертизи з’ясувалося – ліфт небезпечний для життя. Може обвалитися будь якої миті. Будинок отримав припис про заборону користуватися ліфтами.

Нині понад 60% підйомників в Україні – застарілі. Є ліфти, яким понад 40 років. На Київщині зношені половина підйомників.

Дивіться: Зриваються та затискають до смерті: коли замінять ліфти в Україні

Людям щодня доводиться ризикувати власним життям. У цьому ОСББ у Києві вирішили не чекати милості чиновників.

Написали свій проект, подали заявку на участь у громадському бюджеті. Наразі самі збирають гроші і просять підтримати свій проект у голосуванні.

Найгірша ситуація з ліфтовим господарством на Закарпатті та на Львівщині. Тут свій вік відпрацювали 70 і навіть 90% підйомників. Нерідко їх і далі використовують, а це – смертельна небезпека для людей. Лише торік на аварійних ліфтах травмувалися з десяток людей.

До слова, працюють по 40 років! Коли у Дніпрі замінять ліфти.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Церква
Надання УПЦ автокефалії – рішення оголосять за кілька днів
Рада на канікулах – люди помирають. Гроші на порятунок онкохворих за кордоном скінчилися
Пересадка кісткового мозку: чому не лікують в Україні і що робити хворим на рак
Зриваються та затискають до смерті: коли замінять ліфти в Україні
деревина
Україна є лідером з експорту незаконної деревини до ЄС – дослідження
В Україні закінчуються запаси хлору: у яких містах можуть відключити воду
Нові ціни на проїзд у Києві: реакція людей та чи здорожчають маршрутки
Аналіз крові за 2 хвилини: український винахід для передової

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка