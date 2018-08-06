Як волонтери з Британії ремонтують занедбаний хоспіс на Львівщині

Із заклику працювати починається кожен ранок Лука та його друзів в Угнівському хоспісі. Сюди він і ще 18 волонтерів з Англії та Шотландії приїхали на 10 днів. За цей час планують встигнути чимало. Приміром, Лук реконструює вбиральню для стареньких пацієнтів.

Лук в Україні – вперше. Однак про неї, каже, завжди розповідають інші волонтери. В Англії вони влаштовують благодійні концерти і збирають кошти, аби тут зробити добру справу.

У хоспісі на Львівщині англійці ремонтують також кухню. Один з українських координаторів – Руслан Зуєв розповідає, вона була у жахливому стані – посуд мили у дитячих ванночках, а їжу готували на розвалених плитах. Після реконструкції тут встановлять нове обладнання. Додає, залишити цей хоспіс без допомоги волонтери просто не змогли б.

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Однак самим лише будівництвом справа не обмежується. Волонтери, а це, і підлітки 15-ти років, і дорослі, розділилися на декілька бригад, поки одні саджають квіти, інші їздять до дітей у притулок та надають медичну допомогу.

Усі волонтери – члени благодійної організації Армія Спасіння. Допомагати людям приїжджають у вільний від роботи час, дехто з них Україну відвідує уже впродовж 20-ти років. У хоспісі ж усі іноземців зустрічають радо.

Саме спілкування і підтримка – основна місія іноземців. Кажуть, приїхали в Угнів, що на Львівщині, передусім, аби мешканці хоспісу не відчували себе самотніми.

До слова, утеплення будинків і добудова кімнат: як волонтери допомагають нужденним.

Опубліковано Серпень, 06 в 14:29



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