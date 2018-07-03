Як ВСУ відбивають висадку російських військ з моря – навчання під Маріуполем

Українські танкісти відбили атаку ворожого десанту, який намагався висадитись на узбережжя Азовського моря, поблизу Маріуполя. Саме за такою легендою сьогодні на Приморському напрямку відбулися навчання мотопіхотних підрозділів Збройних сил України.

Згідно з наказом командування Операції об’єднаних сил тут відпрацьовували знищення морських цілей і груп умовного противника на узбережжі.

Дивіться: Б’ють з усіх боків з керованих ракет – бійці ООС

Уся техніка, задіяна у навчаннях, уже має тривалий бойовий досвід.

Вчора Факти ICTV писали про ворожий обстріл Зайцевого.

Опубліковано Липень, 03 в 21:47



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.