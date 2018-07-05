Як виглядає оновлена Тарасова світлиця в Каневі

Реставратор покрівель Євген Поліч тішиться: з новою очеретяною стріхою Кобзарева хата наче щойно збудована. Тарасову світлицю в Каневі востаннє перекривали соломою ще 10 років тому. Але покрівля з часом зіпсувалася, і це створило серйозну загрозу для всієї експозиції. Знайти ж спеціальний, мілкий очерет було нелегко.

Та ще й заготовляти його треба взимку, аби комахи не заводилися. Солому треба ще й спеціально очистити та правильно висушити.

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Та найважче було знайти майстрів-реставраторів, каже голова фонду Рідна країна Миколи Томенка, який і допоміг з відновленням світлиці.

Майстрів знайшли у Переяславі-Хмельницькому. На реставрацію пішло майже два місяці, 1300 кулів очерету та майже 250 тис грн. Робили за традиційною народною технологією. Хіба що трохи її осучаснили.

За два тижні Тарасова світлиця знову відчинить двері для відвідувачів. І на них чекатиме оновлена експозиція.

До слова, археологи розкопали в Помпеях старовинний Будинок дельфінів.

Опубліковано Липень, 05 в 15:19



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