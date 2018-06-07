Як з морської води добути прісну та навіщо Маріуполю криголам – виставка у Греції
Професійні мореплавці, суднобудівельники та успішні бізнесмени морської галузі. Вже півстоліття вони з’їжджаються до столиці Греції .
Професійна виставка Посейдонія – це як глобальний морський ринок. Саме тут укладають великі суднобудівні угоди та вирішують морські проблеми. Усі ці десятки тисяч учасників знають по що сюди приїхали.
Свої товари і технології привезли майже 100 країн. Тут і надпотужні двигуни для яхт, і супернавігація, і збудовані з нуля кораблі. Щоправда, макети. Китай бере величиною. Японія екологічністю.
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Усі японські компанії, що би вони не виробляли, намагаються мінімізувати шкоду довкіллю. Не відстають і західні виробники. Хваляться сучасними танкерами.
Вбирають як губка усі ці новації тридцять майбутніх фахівців української морської галузі. Вони перемогли у проекті Морська справа Фонду Бориса Колеснікова, обійшовши сотні конкурентів. Андрій розробив метод, як на кораблі добути з морської води прісну.
А от Микита науково обгрунтував, що Маріупольському порту вкрай потрібен новий криголам. Через проблеми з кригою втрачається половина доходу.
Студентам цікаве все. Тому сміливо спілкуються з топ-менеджерами. А ще обмінюються досвідом із грецькими технічними вишами.
Вірить, що морська справа дасть роботу українським студентам і очільник фонду Борис Колесніков. Каже, таке спілкування із промисловими гігантами – на руку насамперед державі.
До слова, біля кордонів Латвії помічені військові кораблі РФ.