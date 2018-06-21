Як захиститися від колекторів – проект Олександра Гумірова у Нових лідерах

До нього звертаються тоді, коли правоохоронні органи безсилі. Олександр Гуміров допомагає всім, хто став жертвою колекторського та рейдерського свавілля. На його рахунку десятки успішних судових справ, де йому вдалося відстояти права українців. Зараз чоловік займається ще 40-ка справами та мріє, щоб рейдерські атаки в країні зникли.

Факти продовжують знайомити вас із переможцями першого відбіркового етапу проекту Нові лідери. Їх 100 – це кращі з кращих, люди, які здатні реально змінити країну.

Подібні випадки з колекторським свавіллям для правозахисника Олександра Гумірова – звична справа.

Третій рік поспіль він із однодумцями допомагає людям, які стали заручниками валютних заборгованостей і рейдерських атак.

Механізм роботи простий – щойно до активістів надходить повідомлення про захоплення об’єкта,

упродовж години вони приїздять на місце конфлікту і витісняють кривдників.

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Іноді зневірені люди самі приходять до Олександра по допомогу.

Останнім часом в Україні колекторські агентства значно активізувалися. Їхніми жертвами стають не тільки заручники валютних кредитів, а й власники перспективного бізнесу.

Олександр намагається допомогти всім.

Олександр хоче запропонувати законопроект, що суттєво зменшив би, а згодом і взагалі знищив рейдерське свавілля.

Саме для цього він звернувся до національного проекту Нові лідери.

Чоловік каже – мріє залишитися без роботи, але це станеться лише тоді, коли рейдерство зовсім зникне в нашій країні. Але поки що бореться з ним з усіх сил.

До слова, як заробляти тисячі доларів в місяць в Україні – проект Дмитра Єрьоміна в Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 21 в 11:36



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