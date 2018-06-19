Як заробляти тисячі доларів в місяць в Україні – проект Дмитра Єрьоміна в Нових лідерах

Він прагне дати можливість кожній талановитій людині отримати якісну освіту та достойну роботу в Україні. Наш наступний герой, новий лідер – Дмитро Єрьомін, засновник uData Scool та один з керуючих партнерів Юніт сіті. Це перший в Україні інноваційний парк. Територія, де сконцентрувалися десятки передових технологічних компаній.

Дмитро прагне продемонструвати українцям один з найперспективніших напрямів сьогодні – це математика. Спеціалісти з цієї сфери не сидять без роботи і добре заробляють. Тому своїм завданням бачить підтримати юних математиків. Вже створив для них безкоштовну піврічну програму.

Ще він започаткував регулярну олімпіаду для школярів-математиків, яка мало того, що виділить кращих. Дасть їм поштовх до вибору професії майбутнього.

Там вже навчають штучний інтелект і майже зі 100 % точністю прогнозують події.

Цілком ймовірно тут працює український Цукерберг і гризе яблуко наш вітчизняний Джобс.

Там вже облаштувалися десятки ІТ та технологічних компаній. Середня зарплата 3-4 тисячі, тільки доларів.

Це лише початок. За кілька років компаній буде у рази більше, а працівників – у десятки – обіцяє Дмитро Єрьомін.

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Тому для початку створив uData Scool. Безкоштовну піврічну програму для математиків. З двох тисяч охочих відібрали 32-х. Офіційно вчать працювати з великими даними, та творити дива, прогнозувати майбутнє і виводити залежності. Дівчата на основі математичних розрахунків Аліси в країні чудес передбачають, чим ця історія може продовжитися.

Окрім казок можна прогнозувати чимало інших речей.

Таких фахівців називають дата-аналітики, за ними ганяються найкращі компанії світу, зарплата – тисячі доларів. А наші здібні школярі досі не розуміють для чого їм математика. Дмитро Єрьомін – учасник телепроекту Нові лідери вирішив, про це мало розповісти, треба показати.

Організував для школярів-математиків олімпіаду в кілька турів. Спочатку в регіонах відбирає кращих, 25 – запрошує до Києва. Тут місяць навчає. За результатами – переможець отримає стипендію і подальшу підтримку.

Дмитро Єрьомін, наголошує – на шляху до успіху у нього були вчителі, які, окрім знань, вселяли віру в себе, підштовхували до правильних рішень. Тепер його черга. Найперше – продемонструвати, що математика – це мега-перспективно, сучасно і, це потрібно. Математикою можна заробляти будь-де в світі. Та найкраще – в Україні.

До слова, Україна без сміття – проект Нового лідера Максима Бородіна.

Опубліковано Червень, 19 в 11:20



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