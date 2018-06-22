Як заробити на лаванді: приклад сім’ї з Польщі

Невеличкий прованс створила родина Олендер на власному полі. Нині це одне із атракційних місць південної Малопольщі. У період цвітіння сюди з’їжджаються тисячі туристів. А все розпочалося 7 років тому, коли Барбара та Анджей купили в Голландії 9 тис малесеньких саджанців. Так було дешевше, Олендери їх доглядали і вирощували в теплиці ще цілий рік. А потім одразу все висадили на полі, яке отримали від батьків.

Обидва за професією садівники, хотіли робити щось для душі, але пов’язане із фахом. Барбара випадково вибрала саме ці 2 сорти лаванди і не прогадала. Обидва витривалі до зими, один – гарно виглядає, інший – неймовірно пахне. Та лише пару років тому з’явилися перші результати.

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Відтоді у період цвітіння, а це 4-6 тижнів, починаючи з кінця травня, сюди спеці

ально приїжджають молодята, родини, закохані та й просто туристи, щоб помилуватися, вдихнути п’янкий аромат та зробити неймовірне фото.

Квіти продають до флористичних магазинів, та роблять лавандовий нектар з цукром та лимоном. З нього вийде смачний лимонад. Має заспокійливу дію і дуже оригінальний смак.

Лавандове поле – це сімейне хобі, для догляду за ним власники беруть відпустку на основній роботі. Та працю в такому неймовірному місці можна цілком порівняти із відпочинком у французькому Провансі.

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Опубліковано Червень, 22 в 14:22



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