Факти / Відео / Україна / Як живуть у найбільшому та найменшому селах України/

Як живуть у найбільшому та найменшому селах України

Лебедівка – найменше село в Україні. Шоста ранку, а пані Валентина вже давно на ногах. Прибирає, готує їсти та зустрічає туристів. Ті часто телефонують зночі. Літній сезон – єдина можливість заробити восьми родинам Лебедівчан.  Пані  Валентина тут уже понад 30 років. Працює на одній з баз відпочинку та має невеликий сімейний бізнес. Будинок зводили власноруч.  Жити в найменшому селі їм до вподоби.

Про незалежність України місцеві говорять неохоче. Хоча й  визнають – зміни є. Навіть у їхній Лебедівці. Торік відремонтували  тротуарну алею, зробили вуличне  освітлення  та встановили 10 контейнерів для збирання пластику. Зізнаються – жити можна. Єдине – впевненості в завтрашньому дні досі немає.

Читайте: Укрпошті заборонили закривати відділення в селах і припиняти виплату пенсій

Космач – найбільше село в Україні. Тут вишивають, тчуть та розмальовують писанки. Пані Ганна тут найстарша майстриня. Писанкарством займається понад пів століття. Але нині то геть не вигідний промисел. Допомагає вижити господарство. Найменша внучка на заробітках у Польщі, старша зі своєї родиною живе поруч.  Марія теж пише писанки, а чоловік виробляє кераміку. Найближчі сусіди метрів за сто. Та попри все, молодій родині тут сумувати ніколи.  Роботи багато. А от друзів лишилося одиниці.

А ось пан Богдан незалежності країни радіє, бо нині може виготовляти без остраху будь-які музичні інструменти. Основний заробіток родина  має з меблів, які власноруч виготовляє майстер. Бо з музичних інструментів – не вижити.  Поки чоловік майструє, дружина  – вишиває. Переважно на замовлення. Вчить цього  і 9-річну доньку.

У найбільшому селі  є сім шкіл і чотири церкви. Магазини всі у центрі. До них треба добиратися горами. Єдине, що об’єднує жителів  маленької Лебедівки та великого Космача – любов до своєї землі.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що в українських селах впровадять телемедицину

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Від 90-х до сьогодні: як українці зростали разом із державою
День незалежності: як провели свято у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі
Друг, чоловік, батько: історія трьох побратимів, віддавших життя за Україну
Військова техніка, авіація та піхота: у Києві пройшов парад до Дня незалежності
У пошуках кращого життя: куди їдуть і чим займаються українці за кордоном
Літаки, автотрейлери та ягоди: як українці підкорюють світ своїми винаходами
Бензин різко здорожчає: коли і на скільки
Пенсії в Україні – Пенсійний фонд профінансував виплати за серпень

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка