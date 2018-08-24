Як живуть у найбільшому та найменшому селах України

Лебедівка – найменше село в Україні. Шоста ранку, а пані Валентина вже давно на ногах. Прибирає, готує їсти та зустрічає туристів. Ті часто телефонують зночі. Літній сезон – єдина можливість заробити восьми родинам Лебедівчан. Пані Валентина тут уже понад 30 років. Працює на одній з баз відпочинку та має невеликий сімейний бізнес. Будинок зводили власноруч. Жити в найменшому селі їм до вподоби.

Про незалежність України місцеві говорять неохоче. Хоча й визнають – зміни є. Навіть у їхній Лебедівці. Торік відремонтували тротуарну алею, зробили вуличне освітлення та встановили 10 контейнерів для збирання пластику. Зізнаються – жити можна. Єдине – впевненості в завтрашньому дні досі немає.

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Космач – найбільше село в Україні. Тут вишивають, тчуть та розмальовують писанки. Пані Ганна тут найстарша майстриня. Писанкарством займається понад пів століття. Але нині то геть не вигідний промисел. Допомагає вижити господарство. Найменша внучка на заробітках у Польщі, старша зі своєї родиною живе поруч. Марія теж пише писанки, а чоловік виробляє кераміку. Найближчі сусіди метрів за сто. Та попри все, молодій родині тут сумувати ніколи. Роботи багато. А от друзів лишилося одиниці.

А ось пан Богдан незалежності країни радіє, бо нині може виготовляти без остраху будь-які музичні інструменти. Основний заробіток родина має з меблів, які власноруч виготовляє майстер. Бо з музичних інструментів – не вижити. Поки чоловік майструє, дружина – вишиває. Переважно на замовлення. Вчить цього і 9-річну доньку.

У найбільшому селі є сім шкіл і чотири церкви. Магазини всі у центрі. До них треба добиратися горами. Єдине, що об’єднує жителів маленької Лебедівки та великого Космача – любов до своєї землі.

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Опубліковано Серпень, 24 в 23:14



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