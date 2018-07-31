Як зробити села прибутковими: проект Володимира Воловодюка у Нових лідерах

Зробити економічно привабливими українські села, привести туди туристів і навчити людей самим для себе заробляти гроші. Це мета проекту Володимира Воловодюка.

Громадський діяч, активіст – він вже запустив свій проект і називає його близьким із державною програмою децентралізації. Але переконує – для розвитку потрібні не лише гроші, а й знання.

Круглі столи та форуми, які організовують у рамках проекту – не просто балаканина, переконує Воловодюк. Сюди запрошують людей, які змогли підняти свої села і містечка, а головне зробити їх економічно привабливими.

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Люди повинні вчитися рекламувати свої громади і самотужки заробляти. Активіст вважає, якщо вдало презентувати відпочинок біля річки або озера – це може привабити туристів, а відтак і принести дохід селу.

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Опубліковано Липень, 31 в 11:44



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