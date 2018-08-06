Як зупинити трудову міграцію – проект Романа Григоришина у Нових лідерах

Понад два роки Роман з однодумцями допомагає українським підприємствам залишитися на плаву. Він зі своєю командою супроводжує інвестиційні проекти на території України. На сьогодні найуспішнішими угодами, які вдалося укласти з інвесторами, є саме 3 проекти в Одеській області. Один – порятунок невеличкого колгоспу, який рік тому був на межі банкрутства.

Найбільш зацікавлені інвестори, які готові зайти на український ринок, – з середнього бізнесу. За словами Романа, держава зазвичай ним нехтує, приділяючи увагу лише великим компаніям. Та саме такі інвестиції можуть суттєво змінити економічний курс країни.

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Аби зорієнтувати компанії, Роман з командою створили інвест-платформу Проюкрейн. Тут потенційний інвестор зрозуміє, яким українським підприємствам потрібне фінансування.

Мрія чоловіка – допомогти країні в розвитку. Для цього потрібна стабільна економіка. Аби реалізувати свій проект, Роман став учасником Нових Лідерів.

Чоловік впевнений, що нині українські підприємства як ніколи потребують допомоги від інвесторів. Вигода буде для обох сторін.

До слова, більше жінок у владі – проект Ганни Давиденко у Нових лідерах.

Опубліковано Серпень, 06 в 11:14



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