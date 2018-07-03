Як звести будинок, аби менше сплачувати за опалення та електроенергію

Заощаджувати на електроенергії та опаленні бажання кожного. Як це зробити обговорювали протягом Active House Days в Мистецькому Арсеналі. Архітектори та інженери впевнені, майбутнє за будівництвом активних будинків. Енергії такі виробляють більше, ніж споживають.

В Мистецькому Арсеналі зібралися понад тисяча експертів: архітектори, дизайнери, будівельники та ріелтори, обговорювали активний дім.

Активний дім функціонує за рахунок зеленої енергетики. Сонячні модулі, вітрові турбіни та тепловий насос роблять будинок автономним. А ще дім виробляє енергії більше, ніж потрібно мешканцям. Залишок можна продавати в мережу, чи зберігати в акумуляторах.

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Фундамент будинку виготовляють зі сталі. На відміну від бетону він не потребує усадки. Ззовні та зсередини його покривають гарячим цинком, це перепона для іржі.

Вікна розміщують переважно на південному боці, а склопакети встановлюють енергоощадні. На одній зі сторін напилення, що направляє більше сонячного тепла в приміщення. Тож взимку можна заощадити на опаленні. А щоб влітку зекономити на кондиціюванні, є сонцезахисні системи. Фасадні жалюзі та ролети знижують температуру в середньому на 7 градусів.

На виставці представили найкращі проекти активних будинків з усього світу. Перший побудували в Данії. За підрахунками технологія окупається за 30 років, попит є і в Україні. Адже за системою активного дому можна не лише будувати, а й реконструювати старі будівлі.

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Опубліковано Липень, 03 в 11:31



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