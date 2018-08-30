Якісно і за помірною ціною: у Рівному запустили виробництво джинсів

У Рівному запустили виробництво перших українських джинсів. Втілити давно запланований проект у життя допомогло високотехнологічне обладнання, тривала підготовка працівників і просто велике бажання створювати щось своє – якісне і за помірною ціною.

Тепер на цьому підприємстві можуть шити до 2 тисяч пар джинсів за добу, тут створюють сучасні моделі з молодіжними принтами різних розмірів – чоловічі та жіночі.

Читайте: У вас щось тріснуло. Новий тренд літа – джинси з розрізами на сідницях

Якісне дешевим бути не може – тому ціну оптимально збалансували, кажуть на підприємстві – такі жіночі джинси коштують тут майже 700 гривень, чоловічі – 800. Більшість українців за дешевизною вже не бігають, бо розуміють – довго таку річ не проносиш – в результаті вийде дорожче.

Працівники зізнаються: процес нелегкий, але дуже цікавий – адже тепер знають, як створювати популярні у всьому світі, але українські джинси.

До слова, Факти ICTV повідомляли про відповідь ЄС на санкції США: нові мита на мотоцикли і джинси

Опубліковано Серпень, 30 в 21:49



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.