Якщо не діяти негайно – Україна може втратити Азов

Росія дедалі більше мілітаризує Азовське море. Кремль чинить перепони для кораблів, які прямують до українських портів – щоб міжнародний бізнес втрачав інтерес до співпраці з нашою державою. Така політика країни-агресора турбує Сполучені Штати.

Вашингтонські експерти називають ситуацію в Азовському морі – вкрай небезпечною.

Вони переконані: переслідуючи українські комерційні судна та заблокувавши доступ через Керченську протоку суднам певних розмірів та ваги, Росія чинить економічний тиск на Україну, перешкоджає комерційному трафіку до Маріуполя і намагається унеможливити будь-яку діяльність українських суден в Азовському морі. Це може бути передумовою для військових дій.

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– Зараз спостерігаємо схему поступової повзучої анексії: притиснення українських комерційних суден, і як результат – спробу контролювати торгівлю в Азовському морі, -зазначив директор Американського центру Байдена Майкл Карпентер.

Карпентер не відкидає можливості анексії де-юре, але вона, на думку колишнього посадовця Пентагону, може статися не раніше, ніж за кілька років. Найменше, що Україна може зробити нині, каже він: вести активні переговори з партнерами по НАТО, розробити спільну стратегію вирішення кризи, якої на разі не має ані Україна, ані Альянс.

Якщо не діяти вже зараз, Україна втратить Азов – каже інший військовий експерт, Глен Говард. Він пропонує вже зараз надіслати навіть маленькі судна до Азовського моря – аби продемонструвати український прапор, свободу навігації.

– Це майже запізно. Ви маєте Гюрзи та артилерійські катери, які сидять в Одеському порту. Помістіть їх на трейлери і перевезіть суходолом до Азовського моря. Однак таких трейлерів у вас немає, уряд не хоче витрачати гроші на їхню купівлю.

Захистіть Бердянськ, поговоріть зі Сполученими Штатами, домовтеся про зустріч на високому рівні. Бо щойно російські військово-морські сили розмістять своє озброєння будь-де на вашому березі – українська армія не зможе розгромити їх артилерією, – заявив президент Фундації Джеймстаун Глен Говард.

До слова, Україна розглядає силовий сценарій розблокування Азовського моря – Тука.

Опубліковано Серпень, 14 в 22:07



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