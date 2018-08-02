Якщо ворог підбереться – гелікоптери відкриють вогонь. Навчання на Чернігівщині

Спершу заманили ворога в котел, а потім його розбили. Навчання з такою легендою пройшли на Чернігівщині. Мотопіхотна бригада пройшла бойові злагодження перед відправкою на передову.

Учора тут тривали запеклі бої – противник намагався оточити українських військових. Але армійці зіграли на випередження.

Тож нині через річку переправляються танки.

Щоб підготувати понад сорокатонну машину до переправи, потрібно щонайменше дві години, розповідає командир танка Костянтин. Це дуже копіткий процес. Спершу добре закривають кришки радіаторів, потім замащують їх спеціальною речовиною.

Та навіть після таких приготувань танк одразу водойму не форсує.

Така ретельна підготовка, а також спеціальна труба, яка пропускає повітря, дозволяє танку долати водойму до п’яти метрів глибиною. І майже миттєво він готовий до бою. Потрібно тільки зняти чохол із гармати.

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Така переправа – випробування не тільки для машини, а й для екіпажу. Усі проходять водолазну підготовку, ретельний медогляд.

Слідом за танками їдуть броньовані розвідувально-дозорні машини. Однак не вся техніка, що є на забезпеченні підрозділу, вміє плавати. Скажімо, вантажівки або медичні машини – точно не амфібії.

Гелікоптери літають по периметру. Винищувачі опускаються максимально низько.

Кількаденні бойові злагодження – для того, щоб перевірити підготовку військових та справність техніки. А також взаємодію армійців.

Після бойових злагоджень бригада поїде на передову.

До слова, військові звільняють населений пункт у зоні ООС – навчання на Рівненському полігоні.

Опубліковано Серпень, 02 в 22:00



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