Не дороги – пральна дошка! Швидкі у Харкові не встигають до хворих

Салтівка. Тут і поліклініка, і відділення екстреної допомоги. Володимир вже 10 років працює водієм карети швидкої, і жодного разу не бачив тут дорожньої техніки. Суцільні ями та вибоїни, машина розсипається за рік-два, а в умовах, коли швидку хитає з боку в бік, його колегам доводиться щодня рятувати десятки життів.

Помірки – невеличкий район у Харкові. Тут і онкоцентр, і лікарні, і поліклініки, сотні людей їдуть сюди щодня на консультації та лікування. Та тут такі дороги, що доїхати сюди – вже подвиг.

Дивіться: Замість доріг – Венеція! Чернівці і Хмельницький пішли під воду

Цей чоловік працює на медичній спецмашині – щодня возить лікарів на виклики і хворих на консультації до лікарень в інші райони міста. Авто скаче, каже, немов на пральній дошці.

Основа, Баварія, Нові Будинки – у кожному районі є лікарні, до яких просто не під`їхати, кажуть водії.

Пані Надія через важку травму вимушена регулярно навідуватися до лікаря, з такими дорогами це справжнє випробування. Ями на всю ширину дороги, ні бордюрів, ні узбіччя – машини їдуть там, де ходять пішоходи.

Чи є ці вулиці хоча б у планах на ремонт і на який рік, і скільки на це планують витратити коштів – міська рада відповісти про це не захотіла.

До слова, міст Метро у Києві закриють на капітальний ремонт.

Опубліковано Червень, 15 в 14:31



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.