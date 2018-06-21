Японський Чорнобиль: як потрапити на електростанцію Фукусіма і скільки коштує

Пару сотень доларів і ви маєте змогу помилуватися, як виглядає японський Чорнобиль. Йдеться про екскурсії околицями японської атомної електростанції Фукусіма.

І якщо після Чорнобильської аварії минуло вже понад три десятки років, то після фукусімської – всього 7. Організатори турів запевняють, що пропоновані ними поїздки безпечні.

Ядерний туризм – таке визначення отримали екскурсії, які почали проводити відносно недавно. Гостей возять до зони сумнозвісної атомної електростанції Фукусіма, пошкодженої 7 років тому потужним землетрусом, який забрав 15 тисяч життів.

Міста, розташовані неподалік станції, перетворилися на привиди, а тепер ще й на туристичні об’єкти. Одне з міст-привидів – Окума. Возити екскурсії сюди почали в лютому. А нині до деяких районів міста уже повертаються місцеві мешканці.

Втім більша частина міста під урядовою забороною. Рівень радіації, там іще надто високий і всі екскурсії проводять, звіряючись із лічильником Гейгера і, в разі потреби, змінюють маршрут.

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До екскурсії для іноземців, яка коштує приблизно 210 доларів, входять оглядини порожніх вулиць міста-привида, фотографування на їхньому тлі та відвідини ферми, яка стала притулком для трьох сотень корів із зони, враженої радіації.

Гроші від таких екскурсії значною мірою йдуть на відновлення спотвореною аварією на АЕС землі. Учням шкіл і студентам, для яких екскурсії безкоштовні, зазвичай показують інше місто – Намі. Воно вже більш заселене, ніж Окума.

Неподалік нього експериментальні рисові чеки. Підлітки можуть поуправлятися в їх оброблянні, а також дізнатися чимало нового про вплив радіації на довкілля.

Організатори запевняють – розрахували і тривалість подорожі, і райони перебування так, щоб вони були максимально безпечними для відвідувачів. Втім поки наважується на такі екскурсії небагато хто.

Статисти підрахували – з 70 млн днів, які в загальній сумі іноземні туристи провели в Японії, на відвідини району Фукусіми з них припадає лише 94 тис.

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Опубліковано Червень, 21 в 14:33



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