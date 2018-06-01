Яскрава мистецька подія року: потужний, енергійний та пристрасний балет Спартак

Потужний, енергійний, пристрасний балет Спартак зібрав під одним дахом культурну спільноту, творчу молодь, митців та поціновувачів балетного мистецтва. Підтримала захід відома меценат Людмила Русаліна.

– Я вважаю, що культура, а наш балет це є частина нашої української культури, дуже потребує підтримки. Це є фундамент і основа розвитку нашого суспільства і нашої незалежної України, говорить меценат, президент групи компанії Петрус Людмила Русаліна.

У центрі вистави історія двох пар, як двох протиборчих сил – добра і зла, свободи і деспотичної сили.

Балет з енергійною музикою Хачатуряна має дуже складну хореографію, а у виставі задіяно більше сотні танцівників. У такому зоряному складі солістів цей балет став яскравою мистецькою подією року.

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А поки глядачі ділитися враженнями та смакували напоями від торгової марки Статус шоколад – зірки балету разом із меценатом обговорювали наступну благодійну виставу на вересень, з метою придбання медичного обладнання в дитячу лікарню Охматдит.

Нагадаємо, у Києві відкрився Книжковий Арсенал, який зібрав понад 200 українських письменників і сотню закордонних.

Опубліковано Червень, 01 в 19:41



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