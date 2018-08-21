Яструби та буревітри: як на Закарпатті рятують рідкісних птахів

На Закарпатті рятують і повертають до повноцінного життя рідкісних червонокнижних хижих птахів. Тут, на території Національного природного парку Синевир посеред карпатських гір створили для них реабілітаційний центр.

Соколи, яструби, орли та буревітри найчастіше потрапляють сюди з неволі. Їх вилучають у контрабандистів, які намагаються незаконно переправити дорогих соколів в арабські країни.

Або ж знаходять травмованих у дикій природі. У спеціальному центрі пернаті за кілька місяців одужують. Після реабілітації їх випускають на волю.

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Реабілітаційний центр для хижих пернатих створили торік – на території Національного природного парку Синевир. Тут уже врятували 12 соколів, яструбів та орлів.

Для скривджених пернатих тут усі умови – вітаміни, догляд і якісна їжа. Годують свіжим м’ясом. Раціон змінюють раз на чотири дні.

Реабілітаційний центр функціонує за гроші Національного парку. Невдовзі тут планують розводити щурів і мишей – аби годувати хижих пернатих звичною для них їжею.

До слова, найкращий спосіб реабілітації – власна справа: як ветеран АТО відкрив птахоферму.

Опубліковано Серпень, 21 в 11:18



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