Є у кожного, але звідки? Коли вперше з’явились джинси

Зроблені в час золотої лихоманки, вони самі стали безцінною жилою на віки. Джинси, їхня історія феноменальна. 1873-го Леві Штраус та Джейкоб Девіс пошили міцні бавовняні брюки. А щоб кишені не відривалися, закріпили кути і шви мідними заклепками. Одяг запатентували за космічні тоді 68 доларів. За перший рік продали 21-ну тисячу пар. До середини минулого століття стало зрозуміло, джинси – більше ніж одяг. Ціла культура, об’єкт бажання. Шалену популярність підігрівали революційними роликами.

Чого варта реклама з 15-тирічною Брук Шилдс та її гарячим запитанням, що просто розірвало моралістів.

Атлетичного юнака, який роздягнувся в пральні. Його вже назвали класикою.

Чи молоденького секс символа Бреда Піта, який виходить із в’язниці в одному спідньому.

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Це нині Ольга Навроцька пошиє собі будь-які джинси. А колись, щоб їх купити, потрібні були зв’язки з фарцовщиками чи друзі за кордоном. Джинси були мрією мільйонів радянських людей.

А згодом – коли стали доступні стандартні моделі, самі їх удосконалювали.

Нині варених та порваних моделей на полицях менше. Хоча сам денім з моди ніколи не виходив. Тепер це ще й куртки, сорочки, сарафани і навіть туфлі.

Як в епоху золотої лихоманки, так і в час цифрових технологій – джинси залишилися своєрідною уніформою, але уніформою прогресу. Їх носять, як мільйонери, мешканці Кремнієвої долини, так і прості робочі. Феномен джинсів в тому, що при схожості матеріалу, не такій великій кількості популярних кольорів та фасонів, кожен може знайти свою ідеальну пару, яка добре сяде, буде доречна, як під час відпочинку, так і на роботі, і при всьому цьому дозволить відчувати себе особливим.

До слова, наші співвітчизники завоювали світовий ринок надлегких літаків. На них підіймаються в небо спортсмени, туристи чи учні льотних шкіл.

Опубліковано Травень, 31 в 12:23



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