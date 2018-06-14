Єдиний постріл – під Новгородським вбили українського воїна

Позиції під Новгородським, усі проходи під прицілами снайперів.

Місцевість прострілюється час від часу, кожний день, кожної ночі короткими чергами зі стрілецької зброї.

Але навіть в окопі проросійські бойовики дістають українських армійців. Напередодні там загинув боєць.

Все почалося о 9.50 ранку. На позиціях була тиша, гранатометник піднімався, аби почистити свій АГС – аж раптом пролунав один єдиний постріл.

Куля пройшла на виліт нижче бронежилета. Однак встигла зачепити всі життєвоважливі органи. Почалася внутрішня кровотеча.

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Поки пораненому надавали першу допомогу, терористи робили все, аби бійця неможливо було евакуювати з позицій.

Військові почали гасити вогонь противника. Рахунок пішов на секунди. На армійця чатував снайпер, працював професіонал.

Поранений боєць – 26-річний Микола Вільчинський, він тільки повернувся з відпустки. Їздив додому на Волинь, на хрестини новонародженої донечки.

Загиблого гранатометника представлено до державної нагороди.

До слова, міністр оборони Степан Полторак презентував військовий автомобіль українського виробництва Новатор.

Опубліковано Червень, 14 в 19:56



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