Європейське поводження з відходами: проект Анни Таранцової у Нових лідерах

Вона мріє про чисте довкілля та європейську культуру поводження з відходами в Україні. Наша наступна історія – про учасницю проекту Нові лідери Анну Таранцову. Її проект – навчити українців правильно сортувати сміття. Кращий світовий досвід свідчить, що це не так складно, як здається. Головне створити правильне законодавство й поставити роздільні баки для відходів у кожному дворі. Саме цим і займається наша героїня.

Суть проекту – це запровадити кращі практики поводження з відходами, які застосовуються в світі, в першу чергу в ЄС.

Менше споживати, сортувати та переробляти відходи – позбутися безкрайніх сміттєзвалищ провідним країнам світу допомогли саме ці 3 правила допоможуть і Україні, впевнена Анна Таранцова. Тому активно бореться зі сміттєвим колапсом у країні, працюючи над профільними пілотними проектами і законодавством. Перші успіхи вже є – контейнери для роздільного збору відходів у Вишгороді.

Та, аби досягнути успіху, так повинен робити кожен із нас. Тому Анна хоче поширити культуру сумлінного поводження з відходами – шляхом інформаційних кампаній для дітей і дорослих, а також окремо для місцевої влади. Для початку для Києва, Львова та Маріуполя, звідки нова практика згодом поширюватиметься на всю Україну.

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Допомогти в цій місії покликана розширена відповідальність бізнесу. За задумом, виробники товарів інвестуватимуть у нову інфраструктуру сортування відходів, тож звичайне побутове сміття нарешті зможе перетворитися на корисну сировину. У світі це поширена практика. Українці ж усе марнотратно викидають на смітник.

Як наслідок, Україна нині потопає у смітті. Зокрема в сумнозвісних пакетиках. Хоча зменшити їхнє використання досить просто.

Замінити пакетики зможуть багаторазові торбинки.

Такі прості поради допоможуть зменшити кількість побутового сміття та відсортувати його.

А це стане першим кроком для подальшої переробки відходів і побудови економіки замкненого циклу – без засміченого довкілля та байдужих громадян, з таким екопроектом Анна Таранцова боротиметься за перемогу в національному проекті Нові лідери.

До слова, навчити людей відстоювати свої права – програма Сергія Бреуса у Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 29 в 16:48



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