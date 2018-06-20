Їм важкувато працювати на два фронти і вони затихають – боєць АТО про бойовиків

Спокійний на перший погляд захід сонця над воюючим Донбасом. Тишу ледь розрізають співи польових пташок. Українські захисники готуються до чергової важкої ночі поблизу окупованої Горлівки. Та переконують, затишшя на фронті часто оманливе.

Це вже друга ротація Юрія у складі Королівської бригади на фронт. Перед армією була самооборона Майдану, потім військова операція на Луганщині, зараз несе службу за лічені кілометри від Горлівки. Як тільки спадають сутінки хлопці пильнують в тепловізор.

Немає жодних пересувань, все спокійно. Та спокій триває не довго. Перші автоматні черги з боку ворога по сусідніх позиціях як натяк, що слід готуватися до напруженої ночі.

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На мить усе затихає. По раціях інформація – в небі пролітає безпілотник ОБСЄ. Гул стоїть немов від вантажівки хоча візуально помітити його неможливо. Бійці кажуть, дрон моніторингової місії спеціально летить так гучно, аби його не сплутали із ворожим безпілотником та не відкрили вогонь.

Тактика у військових проста, але ефективна – виманити ворога аби той відкрив свої позиції. Зайвий раз бійці вогонь не відкривають. Проаналізувавши ситуації та виявивши розташування противника, приймають рішення подавити його вогнем.

До слова, Факти писали, що змусить Путіна піти з Донбасу.

Опубліковано Червень, 20 в 17:58



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