Її величність Мадонна. Як дівчинка-відмінниця стала найбагатшою співачкою

Співачка, акторка, режисер, дитяча письменниця і просто фантастична жінка – сьогодні Мадонні виповнюється 60 років.

До 14 її вважали скромною дівчинкою-відмінницею, але її відверто-еротичний виступ на одному з вечорів талантів, знищив цю репутацію та так, що батько посадив її під домашній арешт.

Це був виклик, який шокував глядачів. Далі Мадонна не приховувала своєї живої сутності, а її енергія, вже десятки років захоплює мільйони людей.

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Коли Мадонна прилетіла до Нью-Йорка – у кишені мала 37 доларів, з собою – талант танцівниці та співачки. В мегаполісі ночувала на горищах, а перекусом були недоїдки зі смітників. Але вона писала музику – у 1983 перший альбом.

У 26 років Мадонна стає знаменитою – під її пісні танцює весь світ.

Факти ICTV пропонують згадати невідомі факти з її життя, а також найвлучніші цитати та відверті фото.

Опубліковано Серпень, 16 в 10:50



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