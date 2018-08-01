З чого роблять шаурму, хто і як її продає – що показала інспекція

Зросла кількість отруєних шаурмою у столиці – на лікарняних ліжках вже 37 людей.

Майже всіх їх госпіталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція.

Під час перевірки встановили, що шаурму продавали на локаціях біля трьох станцій метро – Оболонь, Поштова площа і Дарниця. Ці кіоски закриті, але виявляється інші, які поруч спокійно працюють, ніхто їх не перевіряв і невідомо чи все там гаразд з м’ясом та соусами.

Жодних документів ніхто не показує.

У отруєннях є провина кухарів, які не дотримуються чистоти.

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Та навіть, якщо харчі у МАФах зберігають у належних умовах, а таких одиниці, виникає питання: наскільки свіжими є продукти, які з’являються там зранку, де їх закуповують, чи не хворіє раптом і сам кухар. Бо санкнижки або немає взагалі, або вони просто куплені. Та, як показує практика: киянам, поки вони не опиняться на лікарняному ліжку – байдуже.

Чи купуєте шаурму або вуличну їжу у кіосках влітку? В жодному разі, можна отруїтися 81%, 13 votes 13 votes 81% 81%

Так, це смачно 13%, 2 votes 2 votes 13% 13%

Тільки у перевірених місцях 6%, 1 vote 1 vote 6% 6%

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У прохолодну погоду у перевірених місцях 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 16 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що 5 людей отруїлися після вживання шаурми в Дарницькому районі.

Опубліковано Серпень, 01 в 14:06



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