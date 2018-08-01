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З чого роблять шаурму, хто і як її продає – що показала інспекція

Зросла кількість отруєних шаурмою у столиці – на лікарняних ліжках вже 37 людей.

Майже всіх їх госпіталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція.

Під час перевірки встановили, що шаурму продавали на локаціях біля трьох станцій метро – Оболонь, Поштова площа і Дарниця. Ці кіоски закриті, але виявляється інші, які поруч спокійно працюють, ніхто їх не перевіряв і невідомо чи все там гаразд з м’ясом та соусами.

Жодних документів ніхто не показує.

У отруєннях є провина кухарів, які не дотримуються чистоти.

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Та навіть, якщо харчі у МАФах зберігають у належних умовах, а таких одиниці, виникає питання: наскільки свіжими є продукти, які з’являються там зранку, де їх закуповують, чи не хворіє раптом і сам кухар. Бо санкнижки або немає взагалі, або вони просто куплені. Та, як показує практика: киянам, поки вони не опиняться на лікарняному ліжку – байдуже.

Чи купуєте шаурму або вуличну їжу у кіосках влітку?

  • В жодному разі, можна отруїтися 81%, 13 votes
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  • Так, це смачно 13%, 2 votes
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Нагадаємо, вчора повідомлялося, що 5 людей отруїлися після вживання шаурми в Дарницькому районі.

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