З чого роблять шаурму, хто і як її продає – що показала інспекція
Зросла кількість отруєних шаурмою у столиці – на лікарняних ліжках вже 37 людей.
Майже всіх їх госпіталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція.
Під час перевірки встановили, що шаурму продавали на локаціях біля трьох станцій метро – Оболонь, Поштова площа і Дарниця. Ці кіоски закриті, але виявляється інші, які поруч спокійно працюють, ніхто їх не перевіряв і невідомо чи все там гаразд з м’ясом та соусами.
Жодних документів ніхто не показує.
У отруєннях є провина кухарів, які не дотримуються чистоти.
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Та навіть, якщо харчі у МАФах зберігають у належних умовах, а таких одиниці, виникає питання: наскільки свіжими є продукти, які з’являються там зранку, де їх закуповують, чи не хворіє раптом і сам кухар. Бо санкнижки або немає взагалі, або вони просто куплені. Та, як показує практика: киянам, поки вони не опиняться на лікарняному ліжку – байдуже.
Чи купуєте шаурму або вуличну їжу у кіосках влітку?
- В жодному разі, можна отруїтися 81%, 13 votes13 votes 81%81%
- Так, це смачно 13%, 2 votes2 votes 13%13%
- Тільки у перевірених місцях 6%, 1 vote1 vote 6%6%
- Тільки у кафе чи ресторані 0%, 0 votes0 votes0%
- У прохолодну погоду у перевірених місцях 0%, 0 votes0 votes0%
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що 5 людей отруїлися після вживання шаурми в Дарницькому районі.