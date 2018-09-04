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З гірки – у лікарню – небезпечні атракціони Львова

У Львові 6-річний хлопчик дістав рвану рану після того, як з’їхав із дитячої гірки. Сталося це на вулиці Любінській. Тамтешні гойдалки, турніки чи каруселі – старі та непридатні для використання. Замість того, аби полагодити конструкції чи демонтувати, комунальники переконують, їхній стан – задовільний.

Майданчик нагадує не місце для розваг, а купу брухту. Втім навіть занедбані каруселі та відсутність гойдалок не зупиняють охочу до пригод малечу.

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Металеву конструкцію вже давно уразила корозія, місцями гірка почала ламатися. А гладенька поверхня перетворилася на лезо.

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