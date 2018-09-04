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З кальцієм та без хлору – школи Вінниці перевели на нову систему очищення води

Чиста вода в усі школи міста. Такий інноваційний проект запровадили у Вінниці. Системи з дев’ятьма ступенями очистки води з’явились у 36 начальних закладах.

Окрім установок, які знезаражують воду для приготування їжі та напоїв також встановлено бювети. Подібне комплексне рішення для забезпечення дітей чистою питною водою в освітніх закладах в Україні реалізується вперше.

Це розробка місцевих спеціалістів. Прагнучи вилучити хлор – і зберегти кальцій, який з водою повинен потрапляти в дитячий організм.

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Сьогодні практично усі начальні заклади країни використовують хлоровану воду. Епідеміологи уже давно стверджують – це хоча один із найдешевших, але досить шкідливих способів знезараження. Бо довготривале потрапляння хлору в організм – перетворюється на соляну кислоту.  А дев’ять ступенів очистки – це усунення  органіки, бактерій. І аби вона була корисна та смачна, збагачують мінералами і кальцієм.

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