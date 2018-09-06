З крану до столу: у Кракові друга у світі вода з-під крану за якістю
Вода з крану до столу. На жаль, це не про Київ, Дніпро чи Львів. Кранувка чи крановянка – так лагідно називають воду з крану місцеві. Вона за своєю якістю на 2 місці у світі після води сингапурської.
Це стало можливим після значної реорганізації та модернізації системи. За останні 16 років водоканал вклав у це понад 3 з половиною мільйони злотих. Півмільйона надійшло із фондів Євросоюзу.
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Устаткування одне з найсучасніших і найбезпечніших, інженери краківського водоканалу постійно стежать за новинками очищення води і шукають варіанти втілення. Повністю відмовилися від хлорування, воду озонують, дезинфекцію роблять за допомогою ультрафіолетових променів.
До ініціативи водоканалу долучилися деякі кафе. Тут подають воду з крану – звертаються вони до клієнтів на своїх сайтах. Аби краківяни усвідомили, що не лише дуже зекономлять на купівлі води, а ще й збережуть довкілля, бо не використовуватимуть пластикових пляшок, водоканал регулярно проводить освітні проекти для дошкільнят та учнів молодших класів.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні може здорожчати вода
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