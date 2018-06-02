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З любов’ю до України: українські пісні у виконанні китайських студентів

В Будинку актора напередодні відбувся концерт класичної музики за підтримки Президентського фонду Леоніда Кучми Україна.

Його назва З любов’ю до України. Родзинкою стали самі співаки. Китайці, які навчаються у педагогічному університеті Драгоманова виконали класичні українські твори.

Іноді плутали слова, але в нотах ні разу не збилися.

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Кажуть, мелодику українських пісень не можна забути.

До слова, як в Україні допомагають дітям у притулках.

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