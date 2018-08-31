З міркувань безпеки: чому не працював КПВВ Майорське

КПВВ Майорське одне з найбільших у донецькій області. Тут щодня лінію розмежування перетинає понад 10 тисяч людей та ще на початку тижня цей контрольний пункт вїзду та виїзду було зачинено з міркувань безпеки.

Обстрілюючи наші позиції, що межують із КПВВ терористи наражають на смертельну небезпеку не лише армійців, але й цивільне населення.

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КПВВ «Майорське» найближче до Луганської області, де немає жодного пункту перетину лінії розмежування. Відкриття КПВВ «Золоте» бойовики блокують вже кілька років. Тож луганчани їдуть сюди аби потрапити на підконтрольну Україні території.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що біля КПВВ Майорськ обстріляний Кугуар прикордонників

Опубліковано Серпень, 31 в 17:27



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