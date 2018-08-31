Факти / Відео / Україна / З міркувань безпеки: чому не працював КПВВ Майорське/

З міркувань безпеки: чому не працював КПВВ Майорське

КПВВ Майорське одне з найбільших у донецькій області. Тут щодня лінію розмежування перетинає понад 10 тисяч людей та ще на початку тижня цей контрольний пункт вїзду та виїзду було зачинено з міркувань безпеки.

Обстрілюючи наші позиції, що межують із КПВВ терористи наражають на смертельну небезпеку не лише армійців, але й цивільне населення.

Читайте: Луценко на КПВВ Майорськ: Це приниження людей і України

КПВВ «Майорське» найближче до Луганської області, де немає жодного пункту перетину лінії розмежування. Відкриття КПВВ «Золоте» бойовики блокують вже кілька років. Тож луганчани їдуть сюди аби потрапити на підконтрольну Україні території.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що біля КПВВ Майорськ обстріляний Кугуар прикордонників

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Непотрібні своїй Батьківщині: cкількох росіян судять в Україні за війну
Прицільний вогонь по військовим та мирним жителям – ситуація на Донбасі
Донецький аеропорт сьогодні. Відео з висоти пташиного польоту
Денис Сидоров
Чекає помилування і знову на Донбас: історія бойовика Дениса Сидорова
Шкільне перемир’я: бойовики обстрілюють українські позиції
Шкільне перемир’я біля Горлівки: жінка ледь не згоріла у будинку
Ті, хто віддали життя за незалежність! Як пройшов день пам’яті по загиблих в Іловайську
Фільм Донбас
На Оскар від України обрали фільм Донбас

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка