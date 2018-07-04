З поліцією та сльозогінним газом – на Рівненщині стався освітній скандал

8.30 ранку. Біля сільської ради Млинова збирається поліція. Не лише місцева, а й з області. Приїхали на прохання голови ОТГ – охороняти засідання сесії. На ній хочуть закрити місцеву гімназію. До зали пускають не всіх. За годину людей більшає. Перед будівлею – обурені батьки, вчителі та активісти.

Прихильники закриття закладу все пояснюють нестачею грошей. Мовляв держава не додала 6 млн субвенції, тому одну із 3-х шкіл мусять ліквідувати. Захисники гімназії обурюються, чому обрали саме їхній заклад – один з найкращих в області. Кажуть жодних аргументів влада не надала і нікого чути не хоче.

Поки у залі тривають словесні баталії, за дверима – кілька добровольців у камуфляжі вмовляють поліцію пропустити до зали вчителів. Ті на прохання не реагують. Починається штовханина. Правоохоронці розпилюють сльозогінний газ.

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Під крики “ганьба” гімназію закривають. Тим часом на дворі медики рятують тих, хто надихався газом. Нам таки вдається провести педагогів до сесійної зали. Голова профкому емоції ледь стримує. Каже – всі 60 працівників гімназії готові навіть поступитися доплатами, тільки б зберегти заклад.

Тим часом Левицький вперто наполягає на своєму – замість гімназії створять центр позашкільного виховання дітей та молоді. Активісти натомість кажуть, що замість гімназії буде готель. Тож громада обіцяє боротися до кінця. Вже готують позов до суду. А поки кілька активістів почали безстрокове голодування.

До слова, у Києві посилять заходи безпеки у школах і дитсадках.

Опубліковано Липень, 04 в 17:30



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