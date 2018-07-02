За 20 хвилин води було вже по пояс! У Чернігові бояться чергової зливи

Чернігів оговтується від потужної суботньої зливи, 30 червня тут випала місячна норма опадів. Вода підтопила більше сотні будинків. При чому так швидко, що люди не встигли порятувати майно. Все залило практично моментально.

У своїх бідах ці люди звинувачують не тільки стихію, а й місцевих чиновників та забудовників. Раніше після сильних дощів будинки не затоплювало, а кілька років тому тут звели нові оселі та гаражні кооперативи і забили будівельним сміттям дощові колектори.

Крім того, в них ще й поврізали побутову каналізацію. Тому у разі сильних злив вода затоплює все навкруги. Загалом за ці вихідні у Чернігові потерпіли понад 100 сімей. Майже 50 людям довелося навіть евакуювати на човнах.

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Крім того, у місті встановили тимчасовий пункт обігріву і продовжують локально відкачувати воду, а також підраховувати точну кількість постраждалих. Місцеві оцінюють свої збитки в десятки, а то й сотні тисяч гривень. І розраховують на компенсацію від влади.

Але бояться, що їм не зможуть відшкодувати все. В декого будинки стали просто непридатними для життя. Чиновники допомогти обіцяють. Кажуть, з сумами визначаться після огляду пошкоджених осель.

Тим часом люди з острахом слідкують за прогнозом погоди. Бояться, що наступна потужна злива наробить ще більшого лиха.

До слова, у Карпатах серед літа випав сніг.

Опубліковано Липень, 02 в 17:49



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