За час хлібного перемир’я під Авдіївкою виросли нові позиції бойовиків

Олександр розповідає про другий день народження на Авдіївській промзоні. Бронебійно-запальна куля встигла влетіти в бійницю, однак армійця не зачепила.

Таких днів народжень на одній з найнебезпечніших ділянок фронту під Донецьком в Олександра багато.

Реактивні гранати до протитанкових гранатометів бойовики начиняють додатковим залізяччям.

Армійці пояснюють, для бойовиків найважливіше завдати шкоди не армійським укріпленням, а живій силі. Для цього використовують осколкові боєприпаси.

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А донецька інфраструктура як транспортна розв’язка, давно служить для окупаційних військ укриттям.

Вагомим чинником для активізації боїв на промці стало хлібне перемир’я. За цей час під Авдіївкою виросли нові позиції. Окупаційна армія користувалась тишею.

Перегрупувавши війська бойовики відновили інтенсивність вогню до хлібного перемир’я.

Разом із посиленням тактичних боїв, новий виток дала й інформаційна війна.

До слова, наступ на Донбасі – навчання на Рівненському полігоні.

Опубліковано Серпень, 18 в 19:53



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