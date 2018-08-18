Факти / Відео / Україна / За час хлібного перемир'я під Авдіївкою виросли нові позиції бойовиків/

За час хлібного перемир’я під Авдіївкою виросли нові позиції бойовиків

Олександр розповідає про другий день народження на Авдіївській промзоні. Бронебійно-запальна куля встигла влетіти в бійницю, однак армійця не зачепила.

Таких днів народжень на одній з найнебезпечніших ділянок фронту під Донецьком в Олександра багато.

Реактивні гранати до протитанкових гранатометів бойовики начиняють додатковим залізяччям.

Армійці пояснюють, для бойовиків найважливіше завдати шкоди не армійським укріпленням, а живій силі. Для цього використовують осколкові боєприпаси.

Дивіться: Бойовики вперше за кілька місяців застосували Гради: де ховають заборонену зброю

А донецька інфраструктура як транспортна розв’язка, давно служить для окупаційних військ укриттям.

Вагомим чинником для активізації боїв на промці стало хлібне перемир’я. За цей час під Авдіївкою виросли нові позиції. Окупаційна армія користувалась тишею.

Перегрупувавши війська бойовики відновили інтенсивність вогню до хлібного перемир’я.

Разом із посиленням тактичних боїв, новий виток дала й інформаційна війна.

До слова, наступ на Донбасі – навчання на Рівненському полігоні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Війна на Донбасі: бойовики обстрілюють ЗСУ з мінометів
Бойовики вперше за кілька місяців застосували Гради: де ховають заборонену зброю
На Донбассі збили російський безпілотник
Війна на Донбасі: бойовики з Граду обстріляли Світлодарськ
ЗСУ повернули під контроль України 15 кв км території
оос
Війна на Донбасі: вночі бойовики обстріляли ЗСУ з Граду
Хлібне перемир’я під звуки пострілів – нова активна точка обстрілу на Донбасі
На Донбасі загинув український військовий, троє зазнали поранень

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка