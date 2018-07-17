Забудьте про фігуру! На Шацьких озерах фестиваль пончиків

На Шацьких озерах провели перший фестиваль пончика. Саме пончики за понад 20 років стали візитівкою озера Світязь, де за сезон відпочивають десятки тисяч туристів з усієї України, Польщі та Білорусі.

З чорницями, абрикосами, вишнями, згущеним молоком та маком – випічка тамтешніх господинь на будь-який смак. Свято організували смачне та веселе – голодним звідти точно ніхто не пішов, а господині мали нагоду відпочити та розважитися.

Адже в пік сезону зранку до вечора на ногах. Бо без світязьких пончиків – відпочинок на Шацьких озерах вже ніхто не уявляє. Пані Галина із Шацька ділиться секретами унікальних світязьких пампухів, які жінка випікає півжиття. Інгредієнти – натуральні.

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За дві години жінка випікає майже 70 великих та запашних смаколиків, аромат заповнює усю вулицю. Випічку жінка везе до Світязя – і тут їх дуже швидко розкуповують туристи.

Вперше на Світязі організували фестиваль, присвячений візитівці Шацьких озер – пампухам. Сюди звідусіль з’їхалися господині, аби позмагатися за звання найвправнішої. Про фігуру туристи забули. Крім поїдання на швидкість, волиняни влаштували ще й майстер-класи з випічки.

А ще цей фестиваль – чудова нагода і для самих господинь відпочити та розважитися. Адже поки туристичний сезон на Шацьких озерах у розпалі – вільного часу у жінок майже немає.

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Опубліковано Липень, 17 в 11:02



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