Загальнобудинкові лічильники: законність і як можна повернути гроші

Пан Богдан живе у невеликій квартирі з дружиною, донькою та онуком. Хоч і має крихітну пенсію, вчасно оплачує комунальні послуги. Та обурюється – за газ нарахували надто багато.

Використовує менше, а платить – більше, за себе і за сусіда, каже пан Богдан. Бо Львівгаз замість індивідуальних лічильників у квартирах, як того вимагає закон, – встановив лише загальнобудинковий прилад. Тож суму за все спожите паливо порівну розділяють між зареєстрованими мешканцями.

У родині пана Богдана їх четверо. І як би мало газу не споживали, змушені платити більше. Чоловік обурюється – це порушення закону.

Чоловік судився з Львівгазом за перерахування тарифів півтора роки. І виграв справу – тепер тарифи йому переобчислять згідно з нормами. А гроші, які переплатив, перейдуть в аванс. Адвокат пана Богдана каже, загальнобудинкові лічильники – незаконні. Суд визнає їх некомерційними вузлами обліку газу, а це означає, що їхні показники можна використовувати лише для статистики.

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Схожих випадків у Добротворі та у Львові багато. Але зазвичай споживачі не знають про свої права, тому не відстоюють їх у суді.

Загальнобудинкові лічильники встановлювати дешевше, аніж індивідуальні, пояснюють у Львівгазі. А запитувати мешканців дозволу – не зобов’язані, адже все вирішує начебто національна комісія регулювання сфери енергетики та комунальних послуг. Про те, що газ споживають нерівномірно, а платять всі у будинку однаково – знають. І готові розглядати претензії.

Згідно із законом до 2020 року у всіх будинках підприємство має встановити індивідуальні лічильники безкоштовно. Однак у Львівгазі кажуть, робитимуть це лише там, де немає загальнобудинкових.

До слова, підвищення цін на газ буде нижчим ніж очікувалося – експерт.

Опубліковано Серпень, 19 в 16:30



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