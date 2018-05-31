Загострення на Донбасі. Під вогнем околиці Горлівки

Коли мирна Україна готується до сну, у цих хлопців в окопах тільки починається робота. Своя, специфічна, під силу лише стійким чоловікам. Кулі над окопами – як сигнал від ворога до початку активних бойових дій.

Юрій на війні вже другу ротацію. До цього був Майдан, волонтерство, потім передова на Луганщині. Чоловік спокійно готує свій кулемет до бою навіть в темряві. Завязався бій, тож слід реагувати миттєво. Вдається вирахувати вогневі точки противника.

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Ось так звучать стрілецькі бої в районі Горлівки. Такі дзвінки постріли – це ворог б’є по наших позиціях. У відповідь українські військові застосовують так само стрілецьку зброю. Чути на сусідніх позиціях глухі звуки – це постріли із кулемета.

Ворог підняв в небо безпілотник, можливо корегує свою артилерію. Цього разу обійшлося. На фронті триває рутинна окопна війна. Перестрілки з метою знищити особовий склад тож ловити гав не можна. Боєприпаси осколкові. Залетить в окоп – буде біда.

До слова, бойовики атакували біля Кримського і Новотошківського.

Опубліковано Травень, 31 в 18:55



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