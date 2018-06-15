Загострення під Новотошківським і Авдіївкою: українці знешкодили 12 бойовиків

На Луганщині під Новотошківським бойовики не припиняють спроб витіснити українських армійців із зайнятих позицій.

Активні бої напередодні розпочалися близько 5-тої вечора. Після того, як окупаційна армія вдарила з артилерії та мінометів, бойовики намагалися захопити українські опорники, в бій вступили розвідники. Їхні дії прикривали гранатометники. За повідомленням штабу було знищено 7 окупантів. Однак під час бою загинув і навідник гранатометників Ігор Петров.

Ще п’ятеро армійців поранені, деякі з них після надання медичної допомоги вже повернулись на позиції. Бої тривали вчора до 11-тої ночі.

Напружена ситуація вчора ввечері була і під Авдіївкою, в районі донецького аеропорту та шахти Бутівка.

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Дві бронегрупи бойовиків намагалися оточити шахту, армійці дали бій. До 11-тої ситуація стабілізувалася, однак один військовий загинув. В районі Донецької фільтрувальної станції також було неспокійно. Армійці припускають, що бойовики святкували перемогу російської футбольної збірної. Вчора активно вели вогонь з ринка Господар.

А от на Маріупольському напрямку розвідка повідомляє про знищення двох командно-спостережних пунктів та виведення з ладу одного пункту управління окупантами. Бої під Маріуполем вилися до 10-тої вечора. За уточненими даними розвідки, по всій лінії фронту за добу загинуло 12 бойовиків, 10 поранено.

До слова, група Інформаційний Спротив показала чергові докази присутності РФ на Донбасі – йдеться про новітні станції шифрованого зв’язку, які знаходяться на озброєнні виключно російських військових.

Опубліковано Червень, 15 в 22:25



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