Загинуло 77 людей, півтисячі травмовані. 16 років Скнилівської трагедії

Рана, що не гоїться вже 16 років. Сьогодні Україна вшановує жертв найстрашнішої катастрофи за всю історію авіашоу – Скнилівської трагедії.

27-го липня 2002-го військовий винищувач СУ-27 упав прямісінько в натовп людей, які прийшли подивитись на фігури вищого пілотажу. Загинуло 77 людей. Серед них 28 – діти.

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Півтисячі були травмовані, понад 10 з них лишилися інвалідами. Відповідальними визнали десятьох людей, з них ув’язнили половину. Найбільший термін отримали пілоти. Утім, жоден із фігурантів справи своєї вини так і не визнав.

Після смертоносного дійства в усьому світі заборонили проводити авіашоу над натовпом. Сьогодні у Львові – як і щороку відбудеться молебень за загиблими.

До слова, розслідування Скнилівської трагедії в Україні було достатньо незалежним, адекватним і швидким, постановив Європейський суд з прав людини.

Опубліковано Липень, 27 в 11:01



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