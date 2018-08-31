Зайти у ліфт і вижити: чому не допомагає ремонт і вхід за гроші

Зайти у ліфт і вижити – близько третини всіх підйомників в Україні потребують модернізації, а понад 9 тисяч взагалі є серйозною небезпекою для людей – це відкриті дані і вони лякають.

В Івано-Франківську понад 90% ліфтів вичерпали свій ресурс. Їх ремонтують, збільшують термін експлуатації та знову запускають, але безпечнішими вони від цього не стають.

Крайній термін експлуатації підіймачів – 25 років. Зазвичай у ліфтах псується електроніка – блок керування. Ремонтувати його непросто, все старе, деталей бракує. Часто доводиться міняти кабіни або мотор.

Найчастіше ліфтове обладнання крадуть, а кабіни нещадно ламають, знайти винних складно.

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Вартість ремонту ліфта за останні роки зросла втричі. На один треба щонайменше півтора мільйона гривень.

Шість ліфтів, які не працювали десятки років, в Івано-Франківську поміняли, усе решта – коштом городян. У місті спробували зробити платні підіймачі. Невдало. Тож проблеми знову вирішують в аварійному режимі.

До слова, Факти ICTV перевірили кілька гуртожитків відомих вишів у великих містах. Побачене шокує – вибиті двері, сантехніка сиплеться, а стіни чорні від грибка, туалети та душові без дверей.

Опубліковано Серпень, 31 в 11:15



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