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Зайва вага, гормональний збій та Альцгеймер: чим небезпечні знежирені продукти

На полицях супермаркетів чимало продуктів з відміткою 0% жирності. Охочі схуднути вірять, знежирена продукція – найкращий помічник. Тому охоче купують її. Однак замість отримати стрункі форми, від цього можна навпаки погладшати, чи ще  гірше – підірвати здоров’я.

Як наслідок: порушення обміну речовин, гормональний збій, серцево-судинні хвороби, Альцгеймер і зайва вага.

У склад знежирених продуктів входять згущувачі, ароматизатори, вуглеводи та цукор. Рівень глюкози підіймається, відчуття голоду не зникає. А ось апетит лише підсилюється.

Знежирені продукти несуть в собі дуже низьку харчову і поживну цінність для людського організму. Адже знежирені продукті залишають в собі лише вітаміни групи Б.

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Сметану краще купувати не менше 15% жирності, а кефір та йогурти від 2,5%.

Лікарі радять не відмовлятися від жирних продуктів, а  їсти їх в міру.

Нагадаємо, як магазини і кафе борються зі щурами і чому від цього труяться люди.

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