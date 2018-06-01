Зайва вага: що додає зайві кілограми та як правильно худнути

Якщо ви вже маєте зайву вагу – потрібно або обмежити порції, або більше рухатися. В ідеалі поєднувати обидва способи. Для середньостатистичного дорослого чоловіка вистачить 2 тисячі ккал на добу.

Різні продукти містять різну кількість калорій на одинцю маси. У шоколадному батончику приблизно 220 кілокалорій. Стільки ж у 200 грамах гречки, але вона ще й містить багато різних мікроелементів. А от в батончику – чисті вуглеводи, які миттєво перетворюються в енергію.

Свою славу шкідливих продуктів чіпси, солодка вода та шоколадні батончики заслужили саме через калорійність та високий вміст жирів і цукру. Їсти їх можна, але дуже легко перебрати добову норму. Тому ліпше ці продукти в раціоні обмежити.

Чи не найголовніший ворог – цукор. Його надлишок відкладається на тілі у вигляді жиру і викликає залежність, яка за своїм механізмом нагадує наркотичну. Коливання рівня цукру в крові провокує ожиріння та може навіть спричинити цукровий діабет.

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У сучасному світі цукор ми отримуємо не лише у вигляді білої кристалічної речовини, яку звикли бачити. Він схований майже всюди, навіть там, де написано без цукру.

Це все разом – майже півкілограма чистого цукру. В калоріях, це денний раціон дорослої людини, але без корисних білків, вітамінів, клітковини та мікроелементів.

Страва може виглядати як фаст-фуд, але бути корисною як правильна їжа.

Слідкуйте за тим, що у вас на столі і не забувайте про фізичні навантаження.

А якщо все ж таки захочеться щось поїсти – випийте води. Відчуття голоду часто – це просто спрага.

До слова, дослідження британських медиків показало, що люди із зайвою вагою отримують менше задоволення від їжі, ніж худі.

Опубліковано Червень, 01 в 16:12



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