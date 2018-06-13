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Закарпаттям пронісся буревій з градом – жахливі наслідки

Дахи у дірках, повалені електор-стовпи і дерева, знищена городина і фрукти – мешканці Західної України шоковані наслідками буревію.

Стихія з градом пронеслась Закарпаттям. Нині негода пішла на Буковину.

Негода тривала півгодини. Найбільше постраждало село Брід. Тут знищено крівлі на 300 приватних оселях, школі, амбулаторії та дитсадку. Через величезні дірки у даху, хати залило дощовою водою. Намокли меблі, у кімнатах вже обсипається штукатурка.

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Стихія знищила всю городину і фрукти на деревах. Навіть ті, що залишилися на гілках, пошматовані градом. Селяни бідкаються, бо урожаю ніякого не буде.

До слова, Київ на межі екологічної катастрофи.

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