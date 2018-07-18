Закликають боронити рідну землю: біля Горлівки у ворога нове підкріплення

Біля Горлівки на підкріплення до ворога передову заїхала група снайперів. Також в окупантів нещодавно пройшла ротація.

Неподалік тимчасово окупованої Горлівки про хлібне перемир’я українські військові хіба чули. Ворог щодня стабільно відкриває вогонь із великокаліберних кулеметів.

Однак певне затишшя є, кажуть бійці Королівської бригади. До цього окупанти використовували значно ширший арсенал озброєння.

Також українські військові чують пересування техніки. Кажуть, російсько-терористичним підрозділам підвозять боєприпаси. І ночі не минає без роботи ворожого безпілотника.

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А ще, повідомляє розвідка, окупанти бояться наступу українських військових.

Та не тільки техніка весь час переміщується по той бік лінії зіткнення.

Стріляють розривними кулями великого калібру.

Та попри це, українські військові готові до будь-якого варіанту розвитку подій. І закликають іти боронити рідну землю від ворога.

До слова, палять в повітря, тиснуть на нерви: бойовики гатять по Авдіївці.

Опубліковано Липень, 18 в 19:40



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